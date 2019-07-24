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Denizin dibindeki trol operasyonu böyle görüntülendi

Tekirdağ’ın merkez İlçesi Süleymanpaşa’da polisin eğitim dalışı sırasında trol ağları bulunarak imha edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polis ekipleri, yavru balık avının en önemli sorumlularından olan ve deniz canlılarının neslini tükettiği için Marmara Denizi'nde yasak olan trol avcılığıyla mücadeleyi aralıksız devam ettiriyor. Tekirdağ'ın merkez İlçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ Mahallesinde deniz polisi ekiplerinin eğitim dalışı esnasında gizlenmiş halde trol kapısı ve trol ağı tespit edildi. Denizin dibinde polis ekiplerince yapılan çalışmayla trol ağları ve trol kapısı parçalanarak imha edildi. Polis ekiplerinin deniz altındaki operasyonu saniye saniye kameralara yansıdı.
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Denizin dibindeki trol operasyonu böyle görüntülendi
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