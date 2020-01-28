Web TV Haber Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koyulur?

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koyulur?

28.01.2020 | 20:32

Elazığ ve Malatya'daki depremler, deprem gerçeğini en acı haliyle yine hatırlattı. Uzmanlar, deprem çantası hazırlamanın hayati önem taşıdığını belirtiyorlar. Peki deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koymak gerekir? Cevabı, A Haber'in hazırladığı bu haberde...

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