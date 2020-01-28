Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koyulur?

Elazığ ve Malatya'daki depremler, deprem gerçeğini en acı haliyle yine hatırlattı. Uzmanlar, deprem çantası hazırlamanın hayati önem taşıdığını belirtiyorlar. Peki deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koymak gerekir? Cevabı, A Haber'in hazırladığı bu haberde...