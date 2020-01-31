Depremde hasar gören 3 bloklu sitenin yıkımına başlandı | Video
Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar görüp acil yıkım kararı verilen 90 yapıdan 3 apartmanın bulunduğu sitede yıkım başladı.24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da ise 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, bazı binalar çöktü, bir çok yapı ise hasar aldı. Elazığ'da bin kişilik ekiple hasar tespit çalışması yüzde 40 seviyesine gelirken ağır hasarlı 841 yapı tespit edildi. 841 ağır hasarlı yapıdan 90'ını için acil yıkım kararı verildi. Şu ana kadar aralarında okullarında bulunduğu 7 yapı yıkıldı. Son olarak merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Acem Gülü Sokak'ta bulunan 8'er katlı 3 apartmandan oluşan 48 dairelik Güneş Sitesi'nde yıkım çalışması başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
Depremde hasar gören 3 bloklu sitenin yıkımına başlandı | Video 31.01.2020 | 18:24
03:20
01:43
Suriyeli Fatmanur depremzedelerin yarasını sarıyor | Video 31.01.2020 | 09:52
01:18
08:03
Numan Kurtulmuş A Haber'e son gelişmeleri değerlendirdi | Video 30.01.2020 | 21:40
07:49
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 30.01.2020 | 00:58
13:22
AFAD Başkanı açıkladı... Afet eylem planının detayları neler? 29.01.2020 | 22:46
08:31
02:16
01:44
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koyulur? 28.01.2020 | 20:32
01:23
Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem! 28.01.2020 | 19:18
00:35
Kırkağaç depremi Sındırgı'da paniğe neden oldu...O anlar kamerada 28.01.2020 | 18:28
04:20
01:18
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız 25.01.2020 | 08:36
24:31
Elazığ'daki şiddetli depremin ardından bakanlardan önemli açıklamalar 25.01.2020 | 02:07
04:33
03:37
Süleyman Soylu'dan deprem sonrası ilk açıklamalar 24.01.2020 | 22:12
01:06
Hulusi Akar'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama 24.01.2020 | 21:42
03:30
CHP ve FETÖ'den algı operasyonu! A Haber'i hedef aldılar 23.01.2020 | 20:28