Web TV Haber Depremde hasar gören 3 bloklu sitenin yıkımına başlandı | Video

Depremde hasar gören 3 bloklu sitenin yıkımına başlandı | Video

Depremde hasar gören 3 bloklu sitenin yıkımına başlandı | Video
31.01.2020 | 18:24

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar görüp acil yıkım kararı verilen 90 yapıdan 3 apartmanın bulunduğu sitede yıkım başladı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da ise 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, bazı binalar çöktü, bir çok yapı ise hasar aldı. Elazığ'da bin kişilik ekiple hasar tespit çalışması yüzde 40 seviyesine gelirken ağır hasarlı 841 yapı tespit edildi. 841 ağır hasarlı yapıdan 90'ını için acil yıkım kararı verildi. Şu ana kadar aralarında okullarında bulunduğu 7 yapı yıkıldı. Son olarak merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Acem Gülü Sokak'ta bulunan 8'er katlı 3 apartmandan oluşan 48 dairelik Güneş Sitesi'nde yıkım çalışması başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Depremde hasar gören 3 bloklu sitenin yıkımına başlandı | Video 00:59
Depremde hasar gören 3 bloklu sitenin yıkımına başlandı | Video 31.01.2020 | 18:24
Çin'de ölümcül 'Koronavirüs'ün ortaya çıktığı kentte yaşayan Türk oyuncu hastalık dehşetini anlattı | Video 03:20
Çin'de ölümcül 'Koronavirüs'ün ortaya çıktığı kentte yaşayan Türk oyuncu hastalık dehşetini anlattı | Video 31.01.2020 | 09:51
Suriyeli Fatmanur depremzedelerin yarasını sarıyor | Video 01:43
Suriyeli Fatmanur depremzedelerin yarasını sarıyor | Video 31.01.2020 | 09:52
MSB'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile klipli tepki: O mübarek bayrak işte bu bayrak! | Video 01:18
MSB'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile klipli tepki: O mübarek bayrak işte bu bayrak! | Video 30.01.2020 | 22:36
Numan Kurtulmuş A Haber'e son gelişmeleri değerlendirdi | Video 08:03
Numan Kurtulmuş A Haber'e son gelişmeleri değerlendirdi | Video 30.01.2020 | 21:40
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 07:49
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 30.01.2020 | 00:58
AFAD Başkanı açıkladı... Afet eylem planının detayları neler? 13:22
AFAD Başkanı açıkladı... Afet eylem planının detayları neler? 29.01.2020 | 22:46
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan A Haber’e özel açıklamalar! Deprem bölgesinde neler yapılacak? 08:31
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan A Haber’e özel açıklamalar! Deprem bölgesinde neler yapılacak? 29.01.2020 | 21:11
Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Türkiye Afrikalıların kader ortağıdır 02:16
Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Türkiye Afrikalıların kader ortağıdır 28.01.2020 | 23:51
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koyulur? 01:44
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koyulur? 28.01.2020 | 20:32
Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem! 01:23
Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem! 28.01.2020 | 19:18
Kırkağaç depremi Sındırgı'da paniğe neden oldu...O anlar kamerada 00:35
Kırkağaç depremi Sındırgı'da paniğe neden oldu...O anlar kamerada 28.01.2020 | 18:28
Türkiye onları konuşmuştu! Azize Çelik’in eşi Cengiz Çelik enkaz altından çıkarılma anını A Haber’e anlattı 04:20
Türkiye onları konuşmuştu! Azize Çelik’in eşi Cengiz Çelik enkaz altından çıkarılma anını A Haber’e anlattı 26.01.2020 | 19:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız 01:18
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız 25.01.2020 | 08:36
Elazığ'daki şiddetli depremin ardından bakanlardan önemli açıklamalar 24:31
Elazığ'daki şiddetli depremin ardından bakanlardan önemli açıklamalar 25.01.2020 | 02:07
Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! Enkaz altındaki vatandaşların kurtarılma anları böyle görüntülendi 04:33
Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! Enkaz altındaki vatandaşların kurtarılma anları böyle görüntülendi 24.01.2020 | 22:50
Süleyman Soylu'dan deprem sonrası ilk açıklamalar 03:37
Süleyman Soylu'dan deprem sonrası ilk açıklamalar 24.01.2020 | 22:12
Hulusi Akar'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama 01:06
Hulusi Akar'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama 24.01.2020 | 21:42
CHP ve FETÖ'den algı operasyonu! A Haber'i hedef aldılar 03:30
CHP ve FETÖ'den algı operasyonu! A Haber'i hedef aldılar 23.01.2020 | 20:28
Manisa depremi İstanbul'da neden hissedildi? Ünlü profesörden canlı yayında haritalı açıklama! 11:52
Manisa depremi İstanbul'da neden hissedildi? Ünlü profesörden canlı yayında haritalı açıklama! 23.01.2020 | 20:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN