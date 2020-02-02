Web TV Haber Deprem esnasında oluşan esrarengiz ışık | Video

Deprem esnasında oluşan esrarengiz ışık | Video

Deprem esnasında oluşan esrarengiz ışık | Video
02.02.2020 | 20:35

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem sırasında açığa çıkan ışığa ilişkin, "Bilimin kabul ettiği bu olay, deprem sırasındaki kayaların birbirine sürtünmesinden dolayı oluşan elektrik üretimi sonrasında gerçekleşen ışınlardır." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sırasında oluşan ve Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Yaka Mahallesi ve Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi çevresinde iş yeri kameralarına yansıyan ışığa ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

1900'lü yıllardan bu yana böyle görüntülerin ortaya çıktığını ifade eden Sözbilir, söz konusu ışığa ilişkin birçok araştırmanın yapıldığını aktardı.

Bilim insanlarının 2000'li yıllardan sonra bunların nedenlerini araştırmaya başladığını söyleyen Sözbilir, "Daha önceleri, 'Deprem sırasında gazlar yerden yükseliyor ve bunlar yüzeyde yanıyor.' diye konuşuldu. En son yapılan çalışmalarda ise farklı bir şey söylediler ve herkes bunun doğru olduğu noktasında hemfikir oldu." dedi.

Sözbilir, depremden önce yer altındaki kayalarda çok büyük bir gerilme ve sıkışmaların gerçekleştiğini anlatarak, "Deprem sırasında kayalar birbirine sürtünerek kırıldığı için o sırada kayalar elektrik üretiyor. Özellikle kuvars içeren kayalar bu şekilde faylanma sırasında yüzeye kadar gelen bir ışık yansıması yaratıyor. Şu anda da bilimin kabul ettiği bu olay, deprem sırasındaki kayaların birbirine sürtünmesinden dolayı oluşan elektrik üretimi sonrasında gerçekleşen ışınlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Deprem esnasında oluşan esrarengiz ışık | Video 00:49
Deprem esnasında oluşan esrarengiz ışık | Video 02.02.2020 | 20:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vuhan'dan getirilen 42 kişide koronavirüsü şüphesi bulunmadı 07:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vuhan'dan getirilen 42 kişide koronavirüsü şüphesi bulunmadı 01.02.2020 | 22:36
Şükrü Ersoy İzmir için uyardı! Şükrü Ersoy'dan flaş deprem uyarısı | Video 01:02
Şükrü Ersoy İzmir için uyardı! Şükrü Ersoy'dan flaş deprem uyarısı | Video 01.02.2020 | 00:36
Kadın işçiler hakkında skandal sözler kullanan Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusu! | Video 04:27
Kadın işçiler hakkında skandal sözler kullanan Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusu! | Video 31.01.2020 | 22:48
Depremde hasar gören 3 bloklu sitenin yıkımına başlandı | Video 00:59
Depremde hasar gören 3 bloklu sitenin yıkımına başlandı | Video 31.01.2020 | 18:24
Çin'de ölümcül 'Koronavirüs'ün ortaya çıktığı kentte yaşayan Türk oyuncu hastalık dehşetini anlattı | Video 03:20
Çin'de ölümcül 'Koronavirüs'ün ortaya çıktığı kentte yaşayan Türk oyuncu hastalık dehşetini anlattı | Video 31.01.2020 | 09:51
Suriyeli Fatmanur depremzedelerin yarasını sarıyor | Video 01:43
Suriyeli Fatmanur depremzedelerin yarasını sarıyor | Video 31.01.2020 | 09:52
MSB'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile klipli tepki: O mübarek bayrak işte bu bayrak! | Video 01:18
MSB'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile klipli tepki: O mübarek bayrak işte bu bayrak! | Video 30.01.2020 | 22:36
Numan Kurtulmuş A Haber'e son gelişmeleri değerlendirdi | Video 08:03
Numan Kurtulmuş A Haber'e son gelişmeleri değerlendirdi | Video 30.01.2020 | 21:40
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 07:49
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 30.01.2020 | 00:58
AFAD Başkanı açıkladı... Afet eylem planının detayları neler? 13:22
AFAD Başkanı açıkladı... Afet eylem planının detayları neler? 29.01.2020 | 22:46
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan A Haber’e özel açıklamalar! Deprem bölgesinde neler yapılacak? 08:31
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan A Haber’e özel açıklamalar! Deprem bölgesinde neler yapılacak? 29.01.2020 | 21:11
Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Türkiye Afrikalıların kader ortağıdır 02:16
Başkan Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Türkiye Afrikalıların kader ortağıdır 28.01.2020 | 23:51
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koyulur? 01:44
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koyulur? 28.01.2020 | 20:32
Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem! 01:23
Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem! 28.01.2020 | 19:18
Kırkağaç depremi Sındırgı'da paniğe neden oldu...O anlar kamerada 00:35
Kırkağaç depremi Sındırgı'da paniğe neden oldu...O anlar kamerada 28.01.2020 | 18:28
Türkiye onları konuşmuştu! Azize Çelik’in eşi Cengiz Çelik enkaz altından çıkarılma anını A Haber’e anlattı 04:20
Türkiye onları konuşmuştu! Azize Çelik’in eşi Cengiz Çelik enkaz altından çıkarılma anını A Haber’e anlattı 26.01.2020 | 19:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız 01:18
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız 25.01.2020 | 08:36
Elazığ'daki şiddetli depremin ardından bakanlardan önemli açıklamalar 24:31
Elazığ'daki şiddetli depremin ardından bakanlardan önemli açıklamalar 25.01.2020 | 02:07
Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! Enkaz altındaki vatandaşların kurtarılma anları böyle görüntülendi 04:33
Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! Enkaz altındaki vatandaşların kurtarılma anları böyle görüntülendi 24.01.2020 | 22:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN