Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi?

İlk olarak Elazığ’da daha sonra Manisa ve Muğla’da yaşanan depremler beraberinde birçok soruyu gündeme getirdi. Yaşanan depremlerin son durumunu Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ömer Alptekin A Haber’e değerlendirdi. Yaşanan Elazığ ve depremine dikkat çeken Alptekin, bölgelerin deprem üreten bir yer olduğunu ve bundan sonrada üretebileceğini belirtti.

"EGE BÖLGESİ DEPREM AÇISINDAN ÇOK AKTİF"

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ömer Alptekin: "Türkiye'de olan depremlerin hemen hepsi Afrika levhası ile Arabistan levhasının Ege- Anadolu bloğunu sıkıştırması ile oluyor. En büyük depremler Kuzey Anadolu Fay hattı boyunca yaşanıyor. Bu zon aktif olan bir zondur, bugüne kadar birçok deprem üretmiştir. Elazığ depreminde yaklaşık olarak 40 km bir fay oluştu. Bu bölgelerde muhtemel depremler olabilir fakat bu kesinlikle yaşanacak anlamına da gelmez." ifadelerinde bulundu.

Manisa'da yaşanan depremlerin önemini de vurgulayan Alptekin: "Her ne kadar aynı zamanlarda yaşansa da tektonik olarak farklı rejimlerde olan depremlerdir. Batı Anadolu düşey atımlı faylarla aktivitesini yansıtan bir bölgedir. Manisa'da yaşanan depremler çok büyük olasılıkla normal faylanmalarla ilgili depremlerdir. Ancak şuna vurgu yapmalıyız, Eğe Bölgesi bu yönden çok aktif bir bölgedir. Burada yaşanan en büyük deprem 1970'de 7.2 büyüklüğünde olan Gediz depremidir. Bu açıdan bölgede bu büyüklükte bir depremle karşılaşmamız şaşırtıcı olmayacaktır. Bizler bilim insanları olarak bunları bekliyoruz." şeklinde değerlendirdi.