Depremzedelere kolileri böyle fırlattılar, yardım bahanesiyle böyle provokasyon yaptılar | Video
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yardım bahanesiyle bir kamyonetten atılan koliler olumsuz görüntü oluşturmuştu. Bu provokasyonla ilgili Valilik, terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan bir şahsın gözaltına alındığını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
23:10
FETÖ'nün siyasi ayağı kim? "CHP, FETÖ ile söylem birliği yapıyor" | Video 07.02.2020 | 22:54
00:50
04:03
İGA yöneticilerinden gazeteci Ali Kıdık hakkında suç duyurusu | Video 07.02.2020 | 18:49
05:57
İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapılıyor | Video 07.02.2020 | 17:29
02:00
00:31
05:09
Yaşanan uçak kazasında ihmal mi vardı? | Video 07.02.2020 | 16:53
00:31
00:26
00:39
06:21
04:31
00:31
03:14
02:47
Binadan kopan beton parçanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu | Video 07.02.2020 | 15:20
04:45
Evlat nöbeti Türkiye'ye yayılıyor! | Video 07.02.2020 | 14:52
00:34
Ankara'da Lüks ev soygununda 8 kişi yakalandı | Video 07.02.2020 | 14:42
05:23
07:25
Başkan Erdoğan Şehit Uzman Çavuş Cihan Erat'ın cenazesine katıldı | Video 07.02.2020 | 14:34