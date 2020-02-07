Depremzedelere kolileri böyle fırlattılar, yardım bahanesiyle böyle provokasyon yaptılar | Video

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yardım bahanesiyle bir kamyonetten atılan koliler olumsuz görüntü oluşturmuştu. Bu provokasyonla ilgili Valilik, terör örgütü PKK/KCK'dan kaydı bulunan bir şahsın gözaltına alındığını açıkladı.