Diş hekimi kadın öldü; eşi işi çıkınca uçak kazasından kurtuldu | Video
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Koçar'ın eşinini işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıktı.
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