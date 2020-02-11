Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması | Video
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı son dakika açıklamada; "(Suriye'de) Rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor" dedi. Ayrıca Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğini duyurdu.
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