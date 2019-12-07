Diyarbakır annesine ‘vicdansız’ hakaret

CHP’li Veli Ağbaba, PKK’nın kaçırdığı polis oğlu için evlat nöbeti tutan anneye “Kılıçdaroğlu’na hakkımı helal etmiyorum” dediği için kin kustu. Ağbaba’nın “Kılıçdaroğlu’na laf söylemek vicdansızlıktır. Çocuğun sana hakkını helal edecek mi?” sözleri tepki çekti