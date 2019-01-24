Diyarbakır'da teröristlerin camiye yaptıkları ilk yardım sığınağı imha edildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesi güneyi dağlık ve kırsal alanda, 22 Ocak 2019 Salı günü saat 23.00 itibariyle jandarma komando timleri ile başlatılan Uzman Çavuş Zinnur Ezim-46 özel birlik operasyonunun 23 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 21.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarınca kış üslenmesi maksadıyla kullanılan 1 adet kış sığınağı ile Çavundur Köyü içerisindeki kullanılmayan cami binası duvarına bitişik vaziyette, girişi tahta ve halıfleks ile kaplı, 1 adet sığınak tipi oda tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiştir. Kış sığınağında toprağa gömülü 2 adet ilk yardım çantası içerisinde 1 adet şişme atel seti, 13 adet küçük şırınga, 9 adet büyük şırınga, 4 adet oksijenli su, 3 adet tentürdiyot, 12 adet sargı bezi, 1 adet serum, 3 adet pamuk, 3 adet ilk yardım kiti, 1 adet yara temizleyici sprey, 2 adet boyunluk, 3 adet manuel ambu set, 5 adet yara kapatıcı örtü, 3 adet entibasyon tüpü, 2 adet serum seti, 1 adet astım ilacı, 2 adet alüminyum folyo ele geçirildi. Delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınıp, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; 5 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 45 şahıs ve 5 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmıştır" denildi.