Doğu'da karla mücadele! | Video

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Çatak ilçesi Elmacı Mahallesi yakınlarına 9 Şubat'ta çığ düşmesi nedeniyle 3 günden bu yana kapanan Van-Çatak kara yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.
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