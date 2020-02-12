Web TV Haber Doğu'da karla mücadele! | Video

Doğu'da karla mücadele! | Video

Doğu'da karla mücadele! | Video
12.02.2020 | 10:35

Çatak ilçesi Elmacı Mahallesi yakınlarına 9 Şubat'ta çığ düşmesi nedeniyle 3 günden bu yana kapanan Van-Çatak kara yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

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