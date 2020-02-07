Web TV Haber Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye övgü! | Video

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye övgü! | Video

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye övgü! | Video
07.02.2020 | 14:22

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame, küresel değer zinciri içerisinde Türkiye'nin yüzyıllardır bulunduğunu belirterek, "Küresel değer zincirleri içerisinde Türkiye'yi tekstil, hazır giyim, makine, elektronik gibi sektörlerde de görüyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye, küresel değer zincirlerinin önemli bir aktörü." dedi.

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