Düzce'de iki yaşındaki çocuğa şiddet! | Video

İki yaşındaki çocuk kreşte şiddete uğradı. O anda içeri babası girdi. Düzce'de bir kreşte meydana gelen olayda öğretmen 2 yaşındaki öğrencisine defalarca tokat atarken babasına yakalandı. Şikayet üzerine öğretmen gözaltına alındı. Adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Olayın ardından kreş yönetimi özür diledi. Darp edilen çocuğun anne ve babası da tepkiliydi. Öte yandan 2 yaşındaki çocuğu darp ettiği için tutuklanan öğretmenin 2 yıl önce FETÖ soruşturmasından kocasıyla birlikte tutuklandığı öğrenildi.