Edirne'de yeni doğan bebeği çöpe attılar | Video
Edirne’nin Keşan ilçesinde yeni doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeği çöpe bıraktı. Bırakılan çöpten bebeği çıkaran mahalle sakinleri minik bebeği donmaktan son anda kurtardı. Olay Keşan’ın Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde Yuvam Evleri yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki A.A. doğum yapıp bir kız çocuğu dünyaya getirdi, ancak korkarak bebeği evinin bir üst sokağında bulunan bir çöp kutusuna attı. Evinin önündeki çöp kutusuna market çantasıyla bir şey atıldığını görenler ilk önce ölü kedi ya da köpek atıldığını sandıkları çöp kutusunun yanına gidince durumu fark etti. Çöp kutusundan gelen ağlama seslerini duyan Nebahat Gümüş isimli mahalle sakini, çöpe atılan bebeği evine alıp ölümden kurtardı.
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