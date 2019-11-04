Web TV Haber Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 70 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 70 kaçak göçmen yakalandı

04.11.2019 | 08:47

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı yollarla Edirne’den yurtdışına kaçmak için hazırlanan 70 göçmene ve 6 organizatöre operasyon düzenledi. Operasyonda göçmenlerin kaçmadan önce tutulduğu şok evi de tespit edildi. Eve yapılan baskında göçmenlerin kanepe altı, mutfak dolabı ve çatıya saklanması dikkat çekti. Şüpheliler yakalanırken organizatörlerin tamamı tutuklandı.

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