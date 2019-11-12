Edirne'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist Yunanistan kabul etmeyin geceyi böyle geçirdi!
Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda yakaladığı Yunanistan vatandaşı DEAŞ'lı terörist, bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği DEAŞ'lı, Türkiye de kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:57
01:32
Terör örgütü YPG'nin Alman Sniper'ı: Sidar 12.11.2019 | 12:08
00:43
HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Tutuklandı / A Haber / 12.11.2019 12.11.2019 | 12:07
01:34
Ankara'dan AB'ye Sert Tepki / A Haber / 12.11.2019 12.11.2019 | 12:07
02:25
Ak Parti'den Arıtma Tesisinin İptaline Tepki 12.11.2019 | 12:02
01:30
Ölü bulunan İngiliz ajan İstanbul'da ne yapıyordu? 12.11.2019 | 11:30
01:53
Annelerin Evlat Nöbetinde 71. Gün 12.11.2019 | 11:24
02:32
03:24
Evlat nöbetindeki ailelere bir destek de gazetecilerden 11.11.2019 | 17:59
00:39
Kamışlı'daki Rus uçağı hareketliliği, Mardin Nusaybin'den böyle görüntülendi 11.11.2019 | 17:23
01:45
YPG/PKK'lı teröristler Kamışlı'da bomba yüklü araçla saldırdı: 3 sivil öldü! 11.11.2019 | 17:06
00:50
Tel Abyad'da PKKPYD'li teröristlerce bombalı saldırı 9 ölü, 30 yaralı 10.11.2019 | 15:48
04:10
00:59
03:10
04:32
Cem Öğretir’den anlam dolu konuşma: Cehalet mülkün temeli olmadan... 08.11.2019 | 01:11
01:33
İstanbul Valiliği’nden Lösemili Çocuklara Mesaj Var 07.11.2019 | 22:49
05:40
ABD, terk ettiği üslere neden geri dönüyor? 06.11.2019 | 12:12
04:01
"Çin'den gelen tren Türkiye ticaret yollarını güncelleyecek" 06.11.2019 | 10:37
00:04
Resulayn ve Tel Abyad'da Askeri Mahkeme kuruldu 06.11.2019 | 09:52