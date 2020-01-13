Web TV Haber Ekrem İmamoğlu’nun bir yalanı daha belgeleriyle ortaya çıktı! Mehmet Tevfik Göksu manipülasyonu İBB Meclisi’nde anlattı

Ekrem İmamoğlu’nun bir yalanı daha belgeleriyle ortaya çıktı! Mehmet Tevfik Göksu manipülasyonu İBB Meclisi’nde anlattı

13.01.2020 | 19:24

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili manipülasyonuna bir yenisini daha ekledi. Türkiye’ye büyük katkı sağlayacak olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili akla hayale gelmeyecek iddialarla toplumu kandırmaya yönelik kampanyalar yapan İmamoğlu, Kanal İstanbul protokolünün meclis kararından önce imzalandığı için bu protokolün olmayacağını savunmuştu. İmamoğlu’nun manipülasyonunu Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ortaya çıkardı. İBB Meclisi’nde konuşma yapan Göksu, İmamoğlu ile Paris Belediye Başkanı arasında yapılan protokolün bir buçuk ay sonra Meclis’e geldiğini anlattı. Göksu, “Hukuken yanlış mı değil. İdari işlemin tamamlanmasıdır. Ama manipülasyon yapmak için illa yanlış söylemek zorunda değilsiniz.” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun yalanını ortaya çıkaran Göksu, İmamoğlu'nun iki yüzlü tutumunu belgeleriyle gözler önüne serdi. Göksu şöyle konuştu:

"PEKİ SORUYORUM ŞİMDİ SİZE"
"Allah öyle bir denk getiriverdi ki. Dedi ki efendim meclis kararından önce belediye başkanı imzalamış. Onun için bu olmaz. Peki soruyorum şimdi size. 2 Ekim'de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş Paris Belediye Başkanı ile protokol imzalamış. Meclis'e ne zaman geliyor. Tam bir, bir buçuk ay sonra. Dedim ya Allah insanı iddiasıyla vururmuş.

"HUKUKEN YANLIŞ MI DEĞİL"
Şimdi ondan dolayı bu protokol geçersiz diyeceksiniz. Ama diz gidip Paris Belediye Başkanı ile protokol imzalayacaksınız. İmzaladıktan bir, bir buçuk ay sonra Meclis'e bu protokolü kabul et diye göndereceksiniz. Hukuken yanlış mı değil. İdari işlemin tamamlanmasıdır.

"MANİPÜLASYON YAPMAK İÇİN İLLA YANLIŞ SÖYLEMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"
Ama manipülasyon yapmak için illa yanlış söylemek zorunda değilsiniz. Bir projeye karşı olabilirsiniz. Bir projeyi benimsemiyor olabilirsiniz. Bir projeye karşı farklı kanaatleriniz olabilir. Ama bu farklı kanaatlerin yanlış söylemenizi gerektirmez. "

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