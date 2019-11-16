Web TV Haber El Bab'taki bombalı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Bombalı hain saldırıda en az 18 kişi öldü

El Bab'taki bombalı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Bombalı hain saldırıda en az 18 kişi öldü

16.11.2019 | 14:19

Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab ilçesinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti. İşlek bir yerde meydana gelen patlama en az 18 kişinin ölümüne, 30 kişinin yaralanmasına yol açtı.

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