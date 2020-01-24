Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! Enkaz altındaki vatandaşların kurtarılma anları böyle görüntülendi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ ve çevre illerde de hissedildi. İşte meydana gelen depremden sonra yıkılan binaların ilk görüntüsü... Enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor