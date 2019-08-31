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Elazığ'da taksicilerden sapanlı karga nöbeti!

Elazığ'da bir taksi durağında çalışan şoförler kargalara karşı nöbete başladı. Çınar ağacının altına araçlarını park eden sürücüler, kargaların ağaçtan taş bırakmaları nedeniyle sapanla nöbete başladı.

Elazığı kent merkezindeki Yeni Mahalle'deki taksi durağında bulunan çınar ağacına konan kargalar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kargaların ağaçlardan araçları üzerine taş bırakmasını önlemek için taksi sürücüleri, sapan kullanmak zorunda kaldı. Sürücüler, çınar ağacına konduğunu gördükleri kargaları sapan ile taş atarak uzaklaştırmaya çalışıyor.


Amaçlarının kargaları öldürmek olmadığını söyleyen taksiciler, son günlerde kargaların taş bırakması nedeniyle birçok aracın camının hasar gördüğünü söyledi.

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Elazığ'da taksicilerden sapanlı karga nöbeti!
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