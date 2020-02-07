Web TV Haber Elazığ'da taşınma telaşı sürüyor! | Video

Elazığ'da taşınma telaşı sürüyor! | Video

Elazığ'da taşınma telaşı sürüyor! | Video
07.02.2020 | 10:04

Elazığ'da depremde hasar gören ve kontrollü yıkımları yapılması planlanan binalardan vatandaşlar eşyalarını taşıma telaşı yaşıyor.

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