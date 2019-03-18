"Evagelist ve Siyonist sapkın tarikat kudurdu"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Yeni Zelanda'daki camilere saldırıdan sonra Hollanda saldırısının gelmesinin tesadüf olmadığını ve dünyada işler istediği gibi gitmeyen karanlık odakların dünyanın kan gölüne döndürmek ve ateşe vermek için yeni bir olay tezgahladığını açık olduğunu belirtti. Dünyada yeni saldırların gelebileceğini ve taraflar arasında kin, düşmanlık ve çatışma hali oluşturmak için çalışıldığını bu oyunu ancak dünya liderlerinin bir araya gelerek birlik mesajı vermesi halinde belki durdurabileceğini belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Başbuğ "Dünyayı kana boğmak isteyen Evagelist ve Siyonist sapkın tarikatın iyice köşeye sıkışmış halinden kaynaklanan kuduz vakaları olarak değerlendirebiliriz. Fütursuzca saldırıyorlar. Avrupa'da bunu daha önce denediler. Yeni Zelanda'daki olayların üstüne gidilirse o caninin de eski asker olduğu ortaya çıkacak" dedi.