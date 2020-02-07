Evlat nöbeti Türkiye'ye yayılıyor! | Video
158 gün önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti Türkiye'ye yayılıyor. Diyarbakır'da başlayan evlat nöbetinin yeni durağı İzmir oldu. 17 yaşındaki Gamze'nin babası Mehmet Laçin HDP İzmir İl Binası önünde evladı için nöbete başladı. Kızı için HDP İzmir İl Binası önünde nöbete başlayan acılı baba Laçin "HDP'yi insafa davet ediyorum. Benim evladımı onlar kandırdı. Ben yaralıyım, beni yaralayan da HDP'dir. Burda görüyorum duygulanıyorum, efkarlanıyorum, yanıyorum. Ellerini vicdanına koysunlar." ifadelerini kullandı.
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