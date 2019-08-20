FSM ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü

Afgan asıllı vatandaşlardan Türkiye'ye teşekkür mesajı:



Afganistan Ulusal Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde İstanbul'da yer alan bin 510 metre uzunluğunda ki 1988 yapımı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Afganistan bayrağı renkleri olan yeşil ve kırmızıya büründü. Işıklandırmanın gün sonuna kadar süreceği öğrenilirken İstanbul'da yaşayan Afgan vatandaşlar Türkiye'ye teşekkür ediyor. Yıllardır Beşiktaş'ta yaşayan Zahırshah Amın, "Türk devletine teşekkür ediyorum, bugün bizim istiklal günümüzdü. Bu ikinci köprü de bayrağımız olmuş çok teşekkür ediyorum Türkiye devletine" ifadelerini kullanarak Afganistan bayrağı renklerine bürünen köprünün fotoğrafını çekti.