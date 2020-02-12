Web TV Haber Genç kızı öldürmeye götürürken yakalandılar | Video

Genç kızı öldürmeye götürürken yakalandılar | Video

Genç kızı öldürmeye götürürken yakalandılar | Video
12.02.2020 | 16:08

Ankara'da, babası tarafından erkek arkadaşı olduğu için öldürülüp yol kenarına atılan 17 yaşındaki Şeyma Yıldız, günlerce konuşulmuştu. Son dakika haberine göre bugün de İstanbul'da, erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle babası ve amcasının öldürmek istediği 17 yaşındaki genç kız, polis tarafından kurtarıldı. Olay, pazar günü saat 19.20 sıralarında Başakşehir, Şamlar Mahallesinde yaşandı. Polisi arayan bir kişi, beyaz bir panelvan araca genç bir kızın zorla bindirildiğini gördüğünü ve aracı takip ettiğini Başakşehir Sazlıdere mevkii Şamlar parkına doğru gittiklerini söyledi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Şamlar parkı içerisinde aracın seyir halinde olduğu gördü. Araç polisin 'dur' ihtarına uymayarak devam etti. Emniyet ekipleri ile panelvan araç arasında yaşanan kovalamacanın ardından aracın önünü kesilerek durduruldu.

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