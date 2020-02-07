Gezi davasında istenen cezalar belli oldu! | Video

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davaya ilişkin mütalaada, tutuklu sanık Kavala ile sanıklar Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi..