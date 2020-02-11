Web TV Haber Gizemli hayırsever Robin Hood şimdi de Osmaniye'de | Video

Gizemli hayırsever Robin Hood şimdi de Osmaniye'de | Video

Gizemli hayırsever Robin Hood şimdi de Osmaniye'de | Video
11.02.2020 | 11:40

Bakkal ve marketlerdeki veresiye borçlarını ödeyen ve ihtiyaç sahiplerine para yardımında bulunan gizemli hayırsever  Trabzon, Elazığ ve İstanbul'un ardından şimdi de Osmaniye'de ortaya çıktı. Halkın "Roobin Hood" diye isimlendirdiği gizemli hayırsever veresiye defterinde bulunan 3.500 TL civarında borcu ödediği gibi mahallede bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için 1000 Euro da para yardımında bulundu.

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