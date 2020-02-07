Web TV Haber Göçmenlere Yunan zulmü! | Video

Göçmenlere Yunan zulmü! | Video

Göçmenlere Yunan zulmü! | Video
07.02.2020 | 10:26

Kaçak göçmenlere önce darp ettiler ardından Meriç Nehri'ne attılar. Mülteciler Yunan askerlerinin zulmüne uğradı. 80 kişilik göçmen grubu donmak üzereyken köylüler tarafından bulundu. Türkiye üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen kaçak göçmenler Yunan askerlerine yakalandı. İddiaya göre Yunan askeri mültecilerin eşyalarına el koyduktan sonra darp etti. Daha sonra da Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdiler.

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