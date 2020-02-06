Web TV Haber Hakkari şehitlerine veda! | Video

Hakkari şehitlerine veda! | Video

Hakkari şehitlerine veda! | Video
06.02.2020 | 14:21

11 asker, 8 korucu ve Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor. Jandarma Filo Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tören için şehitlerin naaşı ambulanslarla getirildi ve güvenlik görevlileri tarafından alındı.

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