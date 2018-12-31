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Hatay'da çöp konteynerinin yanındaki çuvalın içinden kadın cesedi çıktı

Hatay’da gece saatlerinde çöp toplayan temizlik personellerin konteynerinin yanında gördükleri çuvaldan kadın cesedi çıktı.

Olay Hatay'ın Merkez İlçesi Antakya'nın Haraparası Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antakya Belediyesi Temizlik Personellerinin Tabakhane Caddesinde bulunan konteynerde çöpleri topladığı sırada gördükleri çuvaldan kadın cesedi çıktı. Personellerin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ve savcı incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürüldü.


Ellerinin ve ayaklarının bağlandığı tahmin edilen kadının üzerinden kimlik çıkmazken olayı gören temizlik personellerinden biri olay yerinde fenalaştı. Cesedi ilk fark eden kişi olan temizlik personeli 112 ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

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Hatay'da çöp konteynerinin yanındaki çuvalın içinden kadın cesedi çıktı
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