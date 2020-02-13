Hava durumu (13.02.2020) Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Yurt genelinde sıcaklıklar düşerken İç Anadolu ve Doğu Anadolu soğuk hava etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle 33 ilde okullar tatil edildi. Meteoroloji yağış alan bölgelerde yaşayan vatandaşları çığ, ulaşımda aksama ve don riskine karşı uyardı.
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