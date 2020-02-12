Hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı ne kadar devam edecek? | Video

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, Salı günü itibariyle etkisini arttırdı ve bu nedenle de ulaşımda ve günlük hayatta kısmi aksaklıklar meydana geldi. Şüphesiz ki kar yağışı en çok ulaşımı etkiledi. Ulaşım aksaklıkları nedeniyle, öğrencilerin güvenliği için birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Kar tatili haberi gelen illerde öğrenciler karın tadını çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Niğde,Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan birçok kesimde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.