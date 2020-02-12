Web TV Haber Hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı ne kadar devam edecek? | Video

Hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı ne kadar devam edecek? | Video

Hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı ne kadar devam edecek? | Video
12.02.2020 | 09:48

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, Salı günü itibariyle etkisini arttırdı ve bu nedenle de ulaşımda ve günlük hayatta kısmi aksaklıklar meydana geldi. Şüphesiz ki kar yağışı en çok ulaşımı etkiledi. Ulaşım aksaklıkları nedeniyle, öğrencilerin güvenliği için birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Kar tatili haberi gelen illerde öğrenciler karın tadını çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Niğde,Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan birçok kesimde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Magazin gündeminde neler oldu? İşte ünlülerin Instagram paylaşımları | Video 02:49
Magazin gündeminde neler oldu? İşte ünlülerin Instagram paylaşımları | Video 12.02.2020 | 09:59
Son dakika! Teledolandırıcı çetesinin inine polis darbesi | Video 00:18
Son dakika! Teledolandırıcı çetesinin inine polis darbesi | Video 12.02.2020 | 09:54
Hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı ne kadar devam edecek? | Video 01:04
Hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı ne kadar devam edecek? | Video 12.02.2020 | 09:48
Motosikletliler trafiği birbirine kattı! Makas attı tek teker üzerinde gittiler | Video 01:08
Motosikletliler trafiği birbirine kattı! Makas attı tek teker üzerinde gittiler | Video 12.02.2020 | 09:29
Son dakika! Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya aşkı hakkında flaş açıklama! | Video 02:56
Son dakika! Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya aşkı hakkında flaş açıklama! | Video 12.02.2020 | 08:59
Son dakika! Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı hakkında Defne Samyeli'nin yaptığı açıklama olay oldu | Video 02:56
Son dakika! Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı hakkında Defne Samyeli'nin yaptığı açıklama olay oldu | Video 12.02.2020 | 08:59
Elazığ'da bazı depremzedelere yardım ulaşmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı | Video 04:12
Elazığ'da bazı depremzedelere yardım ulaşmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı | Video 11.02.2020 | 22:58
Aileler direniyor, terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor...Bir aile daha evladına kavuştu | Video 01:41
Aileler direniyor, terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor...Bir aile daha evladına kavuştu | Video 11.02.2020 | 17:59
İdlib’de son durum ne olacak? 04:00
İdlib’de son durum ne olacak? 11.02.2020 | 17:42
Son dakika: Evlat nöbetinden sevindiren haber! Bir aile daha çocuğuna kavuştu | Video 01:39
Son dakika: Evlat nöbetinden sevindiren haber! Bir aile daha çocuğuna kavuştu | Video 11.02.2020 | 17:36
Son dakika! Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'a verilen ceza açıklandı | Video 00:48
Son dakika! Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'a verilen ceza açıklandı | Video 11.02.2020 | 17:35
Afrin Şehitleri! Düğüne Gider Gibi Giden Kahramanların Öyküsü | Video 22:52
Afrin Şehitleri! Düğüne Gider Gibi Giden Kahramanların Öyküsü | Video 11.02.2020 | 17:04
Türkiye’nin İdlib’deki yeni adımları neler olacak? 05:15
Türkiye’nin İdlib’deki yeni adımları neler olacak? 11.02.2020 | 17:09
CHP'li Menemen Belediyesinde işçi kıyımı! 03:20
CHP'li Menemen Belediyesinde işçi kıyımı! 11.02.2020 | 16:14
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması | Video 28:08
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması | Video 11.02.2020 | 16:11
Son dakika! Kadına şiddeti önlemek için cinayet işlediği iddia edilen Kadir Şeker olayında kan donduran detaylar ortaya çıktı | Video 00:46
Son dakika! Kadına şiddeti önlemek için cinayet işlediği iddia edilen Kadir Şeker olayında kan donduran detaylar ortaya çıktı | Video 11.02.2020 | 15:46
Son dakika haberi: Pegasus uçağında korku dolu anlar, kaptan pilot bilincini kaybetti | Video 00:48
Son dakika haberi: Pegasus uçağında korku dolu anlar, kaptan pilot bilincini kaybetti | Video 11.02.2020 | 16:05
Son dakika! İdlib'de TSK’ya yönelik gerçekleşen saldırıların ayrıntıları neler? 07:08
Son dakika! İdlib'de TSK’ya yönelik gerçekleşen saldırıların ayrıntıları neler? 11.02.2020 | 15:28
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması | Video 01:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması | Video 11.02.2020 | 15:11
Hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji' uyardı kar ne zaman yağacak? | Video 01:30
Hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji' uyardı kar ne zaman yağacak? | Video 11.02.2020 | 15:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN