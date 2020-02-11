Hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji' uyardı kar ne zaman yağacak? | Video

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yurt genelinde sıcaklıklar düşecek. Değişen hava şartları ile birlikte vatandaşlar "bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne dair hava raporunu açıkladı. Yayınlanan raporda, pek çok il için sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı gelirken, don ve buzlanma gibi tehlikelere karşı da uyarılarda bulunuldu. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için kar yağışı tahmin edilirken, Ege ve Marmara'da sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve dik eğime sahip yerlerinde ise vatandaşlar çığ tehlikesine karşı uyarıldı. Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan son dakika uyarılarını bulabilir, il il sıcaklık değerlerini takip edebilirsiniz…