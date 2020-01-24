Web TV Haber Hulusi Akar'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama

Hulusi Akar'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama

24.01.2020 | 21:42

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hulusi Akar'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama 01:06
Hulusi Akar'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama 24.01.2020 | 21:42
CHP ve FETÖ'den algı operasyonu! A Haber'i hedef aldılar 03:30
CHP ve FETÖ'den algı operasyonu! A Haber'i hedef aldılar 23.01.2020 | 20:28
Manisa depremi İstanbul'da neden hissedildi? Ünlü profesörden canlı yayında haritalı açıklama! 11:52
Manisa depremi İstanbul'da neden hissedildi? Ünlü profesörden canlı yayında haritalı açıklama! 23.01.2020 | 20:23
Berlin Konferansı'na dünyanın bakış açısı nasıl oldu? 05:15
Berlin Konferansı'na dünyanın bakış açısı nasıl oldu? 23.01.2020 | 18:37
Manisa'daki deprem sonrası canlı yayında açıkladı: Başka depremler olacak mı? 03:29
Manisa'daki deprem sonrası canlı yayında açıkladı: Başka depremler olacak mı? 22.01.2020 | 23:14
Manisa'daki 5,4'lük deprem anları kamerada! 01:03
Manisa'daki 5,4'lük deprem anları kamerada! 22.01.2020 | 23:13
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin örgüt içindeki rolü neydi? 08:12
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin örgüt içindeki rolü neydi? 22.01.2020 | 21:26
İGA CEO’su Kadir Samsunlu, A Haber’e İstanbul Havalimanı’nın 2020 hedeflerini anlattı 09:04
İGA CEO’su Kadir Samsunlu, A Haber’e İstanbul Havalimanı’nın 2020 hedeflerini anlattı 22.01.2020 | 19:23
Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Skandal Selahattin Demirtaş ve Kanal İstanbul açıklaması 01:27
Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Skandal Selahattin Demirtaş ve Kanal İstanbul açıklaması 21.01.2020 | 21:07
Terör sevici Sevim Dağdelen yine Türkiye'ye nefret kustu 02:19
Terör sevici Sevim Dağdelen yine Türkiye'ye nefret kustu 20.01.2020 | 21:41
Boş arazide bulunan bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı imha edildi 02:45
Boş arazide bulunan bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı imha edildi 19.01.2020 | 18:23
52 yıl önce Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkan zihniyet bugün de Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı 03:08
52 yıl önce Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkan zihniyet bugün de Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı 16.01.2020 | 22:02
Gamze Akkuş İlgezdi'nin makam aracında infaz! 03:29
Gamze Akkuş İlgezdi'nin makam aracında infaz! 16.01.2020 | 20:37
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çekicinin kaldırdığı araçtan düşüp yaralanan kadını ziyaret etti 01:25
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çekicinin kaldırdığı araçtan düşüp yaralanan kadını ziyaret etti 16.01.2020 | 18:18
Teröristlerin beyaz kamuflaj oyununu termal kameralar bozdu 01:25
Teröristlerin "beyaz kamuflaj" oyununu termal kameralar bozdu 15.01.2020 | 19:15
Yılmaz Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, CHP'yi topa tuttu 01:43
Yılmaz Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, CHP'yi topa tuttu 15.01.2020 | 19:14
İmar kanunu teklifi neleri kapsıyor? 08:26
İmar kanunu teklifi neleri kapsıyor? 15.01.2020 | 00:38
İşte madde madde Libya'da ateşkes anlaşması 01:10
İşte madde madde Libya'da ateşkes anlaşması 14.01.2020 | 20:38
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttı 01:34
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttı 14.01.2020 | 18:15
İmamoğlu'nun satışını savunduğu PKK'lı Sakine Cansız'ın kitabı 2016'da yasaklanmış 02:17
İmamoğlu'nun satışını savunduğu PKK'lı Sakine Cansız'ın kitabı 2016'da yasaklanmış 14.01.2020 | 18:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN