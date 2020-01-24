Hulusi Akar'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama
Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu.
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