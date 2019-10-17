Web TV Haber Hülya Koçyiğit'ten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek açıklaması

Hülya Koçyiğit'ten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek açıklaması

17.10.2019 | 10:38

Barış Pınarı Harekatı'yla bir destan daha yazan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ünlülerden ve sanat dünyasından da destek yağmaya devem ediyor. Yeşilçam Sineması'nın efsane kadın oyuncularından Hülya Koçyiğit de Mehmetçiklere ve Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan tüm milli unsurlarımıza desteğini açıkladı.

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