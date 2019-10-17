Hülya Koçyiğit'ten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'yla bir destan daha yazan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ünlülerden ve sanat dünyasından da destek yağmaya devem ediyor. Yeşilçam Sineması'nın efsane kadın oyuncularından Hülya Koçyiğit de Mehmetçiklere ve Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan tüm milli unsurlarımıza desteğini açıkladı.