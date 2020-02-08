Web TV Haber İBB, İSMEK'te başörtülü kadınları taciz ettiği iddia edilen Yeşim Meltem Şişli'ye sahip çıktı | Video

İBB, İSMEK'te başörtülü kadınları taciz ettiği iddia edilen Yeşim Meltem Şişli'ye sahip çıktı | Video

İBB, İSMEK'te başörtülü kadınları taciz ettiği iddia edilen Yeşim Meltem Şişli'ye sahip çıktı | Video
08.02.2020 | 13:43

İstanbul Büyükşehir Beleldiyesi (İBB) İSMEK'te başörtülü kadınları taciz ettiği iddia edilen Yeşim Meltem Şişli'ye sahip çıkarak kurumsal dergisinde 4 sayfa yer verdi.

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