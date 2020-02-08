İBB, Merter Metro İstasyonu'na kaçak büfe kondurdu | Video
Geçtiğimiz salı gece saatlerinde Güngören Abdurrahman Nazif Gürman Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Merter Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanında İBB ekipleri tarafından bir büfe kuruldu. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri encümen kararı olmadığı ve herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle büfeyi kaldırmak istedi. İBB tarafından büfenin başında beklemek için görevlendirilen zabıta ekipleri ile büfeyi kaldırmak için gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi.
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