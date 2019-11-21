Web TV Haber İBB önünde hak bekleyişi devam ediyor

İBB önünde hak bekleyişi devam ediyor

21.11.2019 | 16:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı şirketlerden işten çıkartılan işçilerin Saraçhane'deki belediye binası önünde başlattığı eylem 88'inci gününe girdi.

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