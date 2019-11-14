İBB zabıtasından seyyar satıcılara biber gazlı tekme tokat müdahale!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtaların seyyar satıcılara biber gazlı ve tekme tokatlı müdahalesi tepki çekti.
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