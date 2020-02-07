Web TV Haber İBB'den Metrobüs ve İETT akbil fiyatlarına zam! Ulaşımda yüzde 35 artış yapıldı, en kısa mesafe 3,50 TL | Video

İBB'den Metrobüs ve İETT akbil fiyatlarına zam! Ulaşımda yüzde 35 artış yapıldı, en kısa mesafe 3,50 TL | Video

İBB'den Metrobüs ve İETT akbil fiyatlarına zam! Ulaşımda yüzde 35 artış yapıldı, en kısa mesafe 3,50 TL | Video
07.02.2020 | 17:13

İstanbul'da Metrobüs, Metro ve İETT akbil fiyatlarına yüzde 35 zam yapıldı.10 Şubat Pazartesi gününden itibaren uygulunacak yeni fiyatlara ilişkin belediye savunmasında gerekçe olarak "maliyetler yükseldi" demekle yetindi. Daha öncesinde en kısa mesafe 2,60 TL olan ulaşım ücreti yüzde 35 zamla 3,50 TL'ye çıktı. Yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, Tam Mavi Kart 275 lira, Öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi. Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde Tam Bilet Aktarma Ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci Aktarma Ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak.

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