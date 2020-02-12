İBB'den İstanbul Adalar hattına yüzde 100 zam! Ada vapurları cep yakacak... | Video
Ada vapuru sefası cep yakacak. Ulaşımda en büyük zam Adalar hattına yapılırken İstanbullular Adalar için turist tarifesi ödeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, toplu ulaşım fiyatlarına yaptığı zam bu sabah itibarıyla yürürlüğe girerken şehir hatları'na bağlı vapurlarla Adalar tam bilet fiyatı 5,20 liradan 10 liraya çıkarıldı. Bostancı-Adalar hattı ücreti 7 liradan 12 liraya, indirimli öğrenci tarifesi ise 4 liradan 7 liraya yükseldi.
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