İdlib şehitlerine veda! ''Rejim geri çekilmez ise gereği yapılacaktır!'' | Video
Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin "Şubat ayı sonuna kadar geri çekilmeler tamamlanmazsa Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır" dedi.
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