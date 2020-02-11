İdlib’de son durum ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde hain saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuya dair son açıklamaları Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ergenekon Savrun A Haber’e değerlendirdi.

"TÜRKİYE MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI KULLANMA DURUMUNDADIR"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ergenekon Savrun: "Türkiye ve Rusya, gerek Astana'da gerek ise Soçi'de bölgedeki çatışmayı azaltacak kararlar almıştı. Ancak son zamanlarda rejim güçlerinin hain saldırısıyla birçok şehit verdik. Türkiye için burada iki önemli konu öne çıkmaktadır; bunlardan birisi insani göç, diğeri ise terördür. Ek olarak tarihsel bakıldığı zaman Rusya'nın öncelikli amacı sıcak denizlere inmekti bunu bir nebze de olsa başardı. Diğer bir konu ise Suriye rejimini dünya kamuoyunda meşrulaştırmaktı. Aynı zamanda Rusya'nın ekonomisi de ABD veya Avrupa Birliği kadar güçlü değildir. Burada ki amaç şudur; 2014 senesinde Rusya siyasi doktrinini: "bizim en büyük tehdit algımız NATO'dur." diyerek açıklamıştı. 2019 ortalarında NATO ise yayınladığı deklarasyonda: "NATO'nun en büyük tehdit algısı Rusya federasyonu ve terörizmdir." demişti.

Şehitlerin kanının yerde kalmayacağı vurgulayan Savrun: "Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletimiz bunun üzerine gidecektir ve şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Artık ipler kopma noktasına gelmiştir ve Türkiye burada meşru müdafaa hakkını kullanma durumundadır." dedi.