İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapılıyor | Video
Türkiye'nin farklı birliklerinden tırlarla takviye amaçlı gönderilen tanklar, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı. Burada askeri personel tarafından tırlardan indirilen obüsler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Obüs ve askeri araçların geçişi sırasında bazı çocuklar Türk bayrağı açtı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:57
İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapılıyor | Video 07.02.2020 | 17:29
02:00
00:31
05:09
Yaşanan uçak kazasında ihmal mi vardı? | Video 07.02.2020 | 16:53
00:31
00:26
00:39
06:21
04:31
00:31
03:14
02:47
Binadan kopan beton parçanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu | Video 07.02.2020 | 15:20
04:45
Evlat nöbeti Türkiye'ye yayılıyor! | Video 07.02.2020 | 14:52
00:34
Ankara'da Lüks ev soygununda 8 kişi yakalandı | Video 07.02.2020 | 14:42
05:23
07:25
Başkan Erdoğan Şehit Uzman Çavuş Cihan Erat'ın cenazesine katıldı | Video 07.02.2020 | 14:34
00:42
01:44
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye övgü! | Video 07.02.2020 | 14:22
00:42