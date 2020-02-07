İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapılıyor | Video

Türkiye'nin farklı birliklerinden tırlarla takviye amaçlı gönderilen tanklar, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı. Burada askeri personel tarafından tırlardan indirilen obüsler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Obüs ve askeri araçların geçişi sırasında bazı çocuklar Türk bayrağı açtı.