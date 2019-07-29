İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada bu araçtan sağ çıktı

Kaza, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. S.Y. yönetimindeki 31 KCD 70 plakalı otomobil ile S.G.'nin kullandığı 31 AZA 95 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 31 AZA 95 plakalı otomobil hurdaya dönerken, aracın sürücüsü S.G. kazayı şans eseri yaralı olarak atlattı. Sürücü S.Y. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.



Yaralanan sürücüler olay yerine gelen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki otomobil sürücüsünün de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.