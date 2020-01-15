İmar kanunu teklifi neleri kapsıyor?

AK Parti tarafından imar kanunu teklifi meclise sunuldu. Kanun teklifine yönelik gelişmeleri İmar Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek A Haber’e anlattı.

"YAPILAŞMADA SUİSTİMALLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Yapılaşmayla ilgili olarak çok önemli bir teklifin komisyona girdiğini dile getiren Tahir Akyürek; "10 kanunda değişiklik öngörülürken bu çalışmayla imar, iskan, kıyı, gecekondu kanunu gibi bir çok kanun değişikliği gündemde. İlk defa yatay yapılaşmaya yönelik olarak kanuni bir düzenleme ve teşvik gündeme geliyor." açıklamasında bulundu.

İmar plan değişikliği ile değeri artan alanların kamu gelir kalemi olarak Belediye ve Bakanlıklara aktarılacağını belirten Akyürek, böylece suistimallerin önüne geçileceğini aktardı.

Teklifteki başka bir maddeye dikkat çeken Tahir Akyürek; "Bütün planlamış veya planlanmamış alanlarda yapılaşma tamamlanmadıysa yükseklikle ilgili meclislerimiz bir karar alacak. Metrekare hakkına müdahale edilmeden kazanılmış haklara dikkat edilerek bu sağlanacak. "dedi.

"TAMAMLANMIŞ YAPILARDA TIRAŞLANMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tamamlanmış yapılarla ilgili bir tıraşlanmanın söz konusu olmadığını dile getiren Akyürek; "Ancak imara ve ruhsata aykırı bir yapı yapılmışsa, tapusuna ilgili idare tarafından uyarı ve şehr düşürülecek. Böylece satış ve kiralama gibi işlemlerden sonra vatandaşın mağdur olmasının önüne geçilmiş olacak." açıklamasında bulundu.

Ek olarak Akyürek; "40 maddeye yakın bir imar planı ve kanunlarda değişiklik teklifi şuanda meclisin gündeminde. Bunlar hem vatandaşımızı korumaya yönelik hem de imar hareketlerini ve kaçak yapıları önlemeye yönelik düzenlemelerdir." Diyerek sözlerini noktaladı.