İngiliz ajanın İstanbul'daki sır ölümü ile ilgili olay yerinden yeni gelişme! Çevre esnafı ve komşulardan flaş açıklamalar...
İstanbul Karaköy'de bulunan Kılıç Ali Paşa Camii yanında yzüünde kesikler ve vücundada kırıklarla ölü halde bulunan İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümü üzerindeki sırlar aydınlanmaya başladı. Suriye'deki eylemleri ile tanına Beyaz Baretliler grubununda kurcusu olan İngiliz ajanın öldüğü yerdeki komşuları ve cevre esnafı A Haber kamerasına esrarengiz olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
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