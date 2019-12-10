İngiliz ajanın ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Ajan kimden kaçıyordu?
Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurie’nin ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. İngiliz ajanın sır ölümünün ardından ortaya çıkan yeni görüntüler, akıllara yeni soru işaretlerini getirdi. O sorulardan biri, bir ajanın neden 7 metreden atlayarak intihar ettiği... Yani intihar etmek isteyen bir ajan, bu yükseklikten düşerse ölmeyeceğini düşünemez mi? Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Muhabiri İbrahim Ayral akıllara takılan soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.
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