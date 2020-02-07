İnstagram Dondurma Nasıl Yapılır? 2020 İnstagram dondurma ve kapatma linki | Video

Türkiye ve dünya üzerinde en çok kullanıcıya sahip olan Instagram, bu rakamı her geçen gün arttırsa da bazı vatandaşlar hesabını çeşitli nedenlerden dolayı kapatmak istiyor. Uygulama üzerinde yer almayan Instagram dondurma linki nedeniyle kullanıcılar konuyla ilgili ayrıntıları merakla araştırıyor. 2020 Instagram dondurma ve kapatma işleminin video anlatımının yanı sıra Instagram dondurma linkini de burada bulabilirsiniz.

Instagram dondurma yapmak için;

Aşağıdaki linke tıklayarak sabah.com.tr'nin Instagram dondurma sayfasına gidiniz.

''Dondur'' butonuna tıkladıktan sonra işlemi yapacağınız sayfaya yönlendirileceksiniz.

Daha sonra karşınıza ''hesabınızı neden kapatmak istiyorsunuz'' sorusu çıkacak. Burada bir neden belirtiniz.

Instagram dondurma veya silme işlemi için belirttiğiniz nedenin ardından sayfanın aşağısında yer alan ''hesabı geçici olarak kapat'' veya ''hesabı kalıcı olarak sil'' butonuna tıklayınız.

Son adım olarak hesabınızın şifresini girerek bu işlemi başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ İÇİN TIKLAYIN