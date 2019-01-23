İstanbul Avcılar’da devrilen meşrubat kamyonu havadan görüntülendi

İstanbul Avcılar Petrol Ofisi Caddesi'nde meşrubat yüklü 34 DN 5715 plakalı kamyon devrildi. Sürücünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrilen kamyondaki meşrubatlar ise yola saçıldı. Olayın yaşandığı caddede ise trafik durma noktasına geldi. Kamyonun sürücüsü yara almazken olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Devrilen kamyonun caddeden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.



"Bir anda kendimizi yerde bulduk"

Kaza sonrası yaşadığı şoku anlatan devrilen kamyonun sürücüsü Mehmet Akgül, "Normal seyrediyordum, kaygan zeminden dolayı bir anda kendimizi yerde bulduk" dedi.